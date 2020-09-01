МАУ внесла до чорного списку пасажирку, яка відчинила аварійний вихід в літаку авіакомпанії в аеропорту "Бориспіль" і пішла гуляти на крило.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

“Учора, 31 серпня, авіакомпанія Міжнародні Авіалінії України оновила “чорний список” пасажирів. До нього було внесено пасажирку рейсу PS6212 Анталія-Київ, яка після зупинки літака біля гейту №11 терміналу D несанкціоновано відчинила аварійний вихід літака та вийшла на його крило. Пасажирка летіла чартерним рейсом з відпочинку із чоловіком та дітьми”, – йдеться в повідомленні.

Командир повітряного судна одразу викликав представників підрозділів авіаційної безпеки, прикордонної служби, поліції та медпункту аеропорту “Бориспіль”, як цього вимагають відповідні інструкції. За фактом грубого порушення правил авіаційної безпеки та поводження на борту пасажирку внесено до чорного списку.

Курьезный случай в аэропорту Борисполь 31 августа с самолетом МАУ. После прилета из Антальи пассажирка открыла аварийный выход и решила прогуляться по крылу pic.twitter.com/1qG92By3IW — Avianews.com (@avianewscom) September 1, 2020

“Представники поліції та лікарі намагалися уточнити причини такого вчинку у пасажирки, проте адекватної відповіді не отримали. Встановлено також, що пасажирка не перебувала під впливом алкогольних та/або наркотичних речовин. Надалі МАУ відмовлятиме даній особі у перельотах в межах всієї мережі маршрутів. На жаль, дані сумнівні вчинки деяких пасажирів нівелюють не тільки ставлення до авіаційної безпеки на повітряному транспорті, але й елементарний батьківський приклад. Адекватною реакцією з боку правоохоронних органів на думку керівництва авіакомпанії МАУ може бути виключно співмірно високе фінансове стягнення у вигляді штрафу”, – зазначили в авіакомпанії.