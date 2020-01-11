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У Борисполі поліцейський автомобіль на смерть збив чоловіка

Сьогодні вранці у Борисполі поліцейський автомобіль Renault Doker на смерть збив чоловіка.

Субота, 11 січня 2020, 16:45

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції в Київській області.

“Аварія сталася о 7 ранку у місті Бориспіль, в умовах обмеженої видимості. Під колеса службового авто потрапив чоловік, який переходив дорогу. Після скоєння ДТП поліцейські одразу на місце події викликали швидку медичну допомогу, слідчо-оперативну групу, повідомили про трагедію працівникам Державного бюро розслідувань”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на місці події одразу було освідувано водія-поліцейського на стан сп’яніння. Тіло потерпілого чоловіка направили на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причин смерті.

В поліції додали, що під час проведення досудового розслідування правоохоронці встановлять всі обставини трагічної дорожньо-транспортної пригоди.

Фото: Нацполіція

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Теги: ДТП, поліція

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