Про це повідомляє пресслужба аеропорту.
Зазначається, що станом на 20:30 відмовилися від посадки в аеропорту шість літаків, а саме рейси: Белавіа – BRU845, LOT – LOT7KU, Windrose – WRC 114, WRC 104, WRC 164, WRC 124.
“Рішення скористатись резервним аеропортом і змінити запланований маршрут ухвалює виключно командир літака”, – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що наразі аеропорт “Бориспіль” працює та постійно здійснює обробку перону, руліжних доріжок та злітно-посадкової смуги.
“Просимо враховувати можливі зміни в розкладі рейсів. Перевірити інформацію можна на онлайн табло аеропорту та онлайн табло на сайті авіакомпанії”, – сказано у повідомленні.
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