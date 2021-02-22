Про це повідомила пресслужба НАБУ.

За словами правоохоронців, літак з екс-посадовцем на борту посадили в аеропорту “Бориспіль”, що під Києвом.

“Екс-посадовець планував покинути Україну на приватному літаку у напрямку Відня, вилетівши з Дніпра. Завдяки зусиллям керівника групи детективів та директора НАБУ, які звернулися до Державіаслужби, літак здійснив посадку в аеропорту “Бориспіль”, де розпочато проведення невідкладних слідчих дій”, – повідомили в НАБУ.

Фото: НАБУ

Правоохоронці не уточнили даних затриманого, пообіцявши повідомити деталі згодом.

Але за інформацією “Лівого берега”, йдеться про екс-першого заступника голови правління “ПриватБанку” Володимира Яценка.

Народний депутат VIII скликання, журналіст, член наглядової ради “Укрзалізниці” Сергій Лещенко повідомив, що чартерний рейс з Яценком на борту завернули вже за Львовом, за кілька хвилин до перетину кордону авіапростору України.

Підозру Володимиру Яценку вранці 22 лютого підписала генеральна прокурорка Ірина Венедіктова. Його підозрюють в розтраті майна в особливо великих розмірах.

Нагадаємо, “ПриватБанк” був націоналізований у  грудні 2016 року. У квітні 2019 року Окружний адміністративний суд Києва визнав націоналізацію незаконною. Після НБУ, Мінфін та “ПриватБанк” подали апеляцію на це рішення.

  • Раніше заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова заявила, що розгляд законопроєкту №2571, який серед іншого фактично забороняє повертати “ПриватБанк” його колишньому власнику Ігорю Коломойському, переноситься.
  • Кабінет Міністрів України подав до Парламенту законопроєкт про заборону повернення націоналізованих банків їх колишнім власникам.
  • Раніше український олігарх Ігор Коломойський неодноразово заявляв, що хоче знову стати співвласником “ПриватБанку”.