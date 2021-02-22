Про це повідомила пресслужба НАБУ.
За словами правоохоронців, літак з екс-посадовцем на борту посадили в аеропорту “Бориспіль”, що під Києвом.
“Екс-посадовець планував покинути Україну на приватному літаку у напрямку Відня, вилетівши з Дніпра. Завдяки зусиллям керівника групи детективів та директора НАБУ, які звернулися до Державіаслужби, літак здійснив посадку в аеропорту “Бориспіль”, де розпочато проведення невідкладних слідчих дій”, – повідомили в НАБУ.
Фото: НАБУ
Правоохоронці не уточнили даних затриманого, пообіцявши повідомити деталі згодом.
Але за інформацією “Лівого берега”, йдеться про екс-першого заступника голови правління “ПриватБанку” Володимира Яценка.
Народний депутат VIII скликання, журналіст, член наглядової ради “Укрзалізниці” Сергій Лещенко повідомив, що чартерний рейс з Яценком на борту завернули вже за Львовом, за кілька хвилин до перетину кордону авіапростору України.
Підозру Володимиру Яценку вранці 22 лютого підписала генеральна прокурорка Ірина Венедіктова. Його підозрюють в розтраті майна в особливо великих розмірах.
Нагадаємо, “ПриватБанк” був націоналізований у грудні 2016 року. У квітні 2019 року Окружний адміністративний суд Києва визнав націоналізацію незаконною. Після НБУ, Мінфін та “ПриватБанк” подали апеляцію на це рішення.
- Раніше заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова заявила, що розгляд законопроєкту №2571, який серед іншого фактично забороняє повертати “ПриватБанк” його колишньому власнику Ігорю Коломойському, переноситься.
- Кабінет Міністрів України подав до Парламенту законопроєкт про заборону повернення націоналізованих банків їх колишнім власникам.
- Раніше український олігарх Ігор Коломойський неодноразово заявляв, що хоче знову стати співвласником “ПриватБанку”.