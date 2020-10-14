Слідчі Державного бюро розслідувань розпочали кримінальне провадження за фактом дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася на пішохідному переході в Борисполі.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

У відомстві заявили, що за попередньою інформацією, у вівторок, 13 жовтня, працівниця одного з управлінь прокуратури Києва, яка наразі у відпустці по догляду за дитиною, пересуваючись автомобілем Mersedes по одній з вулиць Борисполя, на нерегульованому пішохідному переході скоїла наїзд на неповнолітню.

Фото: ДБР

Унаслідок інциденту постраждалу ушпиталили, де їй надали першу медичну допомогу, а ступінь тяжкості отриманих травм встановлюється.

Слідчі ДБР затримали співробітницю прокуратури в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Зараз вирішується питання про повідомлення затриманій про підозру та обрання щодо неї запобіжного заходу.