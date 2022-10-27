У Харківській області, в Борівському районі, виявлено місце масового поховання, в могилі поховано щонайменше 17 осіб, серед них як цивільні, так і військові ЗСУ.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції у Харківській області.

​​Три тіла військовослужбовців слідчі вилучили за перший день роботи. Про масове поховання повідомили мешканці села Копанки. Жителі розповіли слідству, що окупанти збирали тіла загиблих по всьому району.

13 квітня окупанти привезли тіла на двох вантажівках, екскаватором викопали яму глибиною до 3 метрів і всі тіла скинули туди. Потім місце поховання зарівняли танками.

“Попередньо, ми маємо дані про 17 тіл загиблих, але це може бути не точно. Як кажуть місцеві, наші хлопці відступали, загинули в бою і їх тут поховали”, – розповів заступник начальника слідчого управління ГУНП в Харківській області Дмитро Сойма.

Варто зазначити, що окупанти не поставили жодної позначки на могилі й не давали це зробити селянам. Лише на Великдень дозволили людям прийти на кладовище і попрацювати на місці масового поховання. Місцеві мешканці знайшли три хрести, і в такий спосіб позначили периметр могили, прибрали бур’яни.

За даними Нацполіції, всі вилучені тіла будуть направлені на судово-медичну експертизу для встановлення точних причин смерті.

Нагадаємо, що 20 жовтня правоохоронці завершили ексгумацію на місці найбільшого масового поховання у звільненому від окупантів Лимані Донецької області, відтак було виявлено тіла 111 цивільних і 35 військових ЗСУ.

Співробітники поліції завершили слідчі дії на кладовищі в Лимані, де після деокупації було виявлено два масових поховання. В одній локації покоїлися цивільні, в іншій – українські військові.

Вбитих закопували в траншеях, частина могил – безіменні. У результаті масштабної роботи, яка тривала понад два тижні, слідчі вилучили тіла 146 осіб.