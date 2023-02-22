Сьогодні, 22 лютого, у селищі Бородянка Київської області презентували систему захисту робіт британського вуличного художника Бенксі від вандалів та несприятливих погодних умов.

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної військової адміністрації.

Відтак, щоб захистити малюнки від можливого вандалізму та погодних умов, на роботах Бенксі в Бородянці, Ірпені та Горенці встановили бездротову систему безпеки Ajax із підключенням до цілодобового моніторингу охоронної компанії “Шериф”.

Відтепер на будь-які спроби викрасти або зіпсувати малюнки миттєво реагуватиме швидка група охорони. Малюнки знаходитимуться під захистом, доки питання їх музеєфікації не буде вирішено остаточно.

У КОВА пояснили, що датчики руху та удару фіксують спроби пошкодження чи підступу до об’єкта, вмикають вуличну сирену поруч та через централь системи безпеки передають сповіщення до охоронної компанії.

Окрім цього, для захисту робіт від впливу зовнішніх чинників встановили прозорі протиударні стінки з полікарбонату. А на місці малюнку в Бородянці, де зображений дзюдоїст, додатково встановили тимчасову захисну споруду. Всередині неї за допомогою датчика Life Quality з сенсорами температури, вологості та CO2, а також реле керування WallSwitch буде підтримуватися мікроклімат, щоб малюнок не зіпсувався.

Для розгортання такої системи захисту знадобилися 21 датчик і п’ять централей системи безпеки. Датчики незалежні від постійного живлення, а головна централь може знаходитися у віддаленому приміщенні: хаб тримає зв’язок із датчиками на відстані до 1700 метрів та повідомляє охоронну компанію про тривогу менш ніж за 0,15 секунди.

“Роботи Бенксі мають культурне та історичне значення для країни як пам’ятка того, що світло обов’язково перемагає темряву. Зараз важливо протидіяти можливим спробам вандалізму, що ми вже бачили нещодавно. І ми вдячні нашим партнерам, інженерам із безпеки, які змогли знайти найбільш вдале рішення в непростих умовах та втілити його в життя”, — сказав заступник голови КОВА Олег Торкунов.

Він також зазначив, що для Київської ОВА важливо зберегти роботи митця Бенксі на тих місцях та в тій формі, як їх створив художник.

Нагадаємо, що роботи вуличного художника Бенксі зʼявилися в українських містах восени 2022 року. Відтоді вони стали одними із символів підтримки України. У грудні 2022-го одну з робіт намагалися викрасти, тому було ініційовано проєкт із захисту малюнків.

Довідково. Ajax Systems — найбільший виробник систем безпеки в Європі. У продуктовій лінійці Ajax понад 70 бездротових та дротових пристроїв безпеки для охорони приміщень та вулиці. Сьогодні Ajax захищає понад 1,8 млн користувачів у 169 країнах світу.

Це не перша ініціатива компанії Ajax Systems із захисту мистецтва та культурних пам’яток як в Україні, так і за кордоном. Так, у 2021 році під постійним наглядом системи Ajax перебував оригінал Конституції Пилипа Орлика латинською мовою, розташований в історичній будівлі Софійського собору. Того ж року систему захисту Ajax встановили в Пархомівському музеї ім. П.Ф. Луньова. Крім того, захист Ajax отримав об’єкт світової спадщини ЮНЕСКО в Норвегії — дерев’яну архітектуру міста Берген.