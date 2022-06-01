Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України.
“Саме зараз такі модулі потрібні громадам для тих, у кого ворог знищив житло. Звісно, такий варіант проживання є тимчасовим. Мінрегіон зараз активно напрацьовує середньострокові та довгострокові варіанти вирішення житлових потреб та відновлення пошкодженого житлового фонду на деокупованих територіях”, – заявив Олексій Чернишов.
Також він зазначив, що першим населеним пунктом у Київській області, де встановили модульне містечко, було обране саме селище міського типу Бородянка, адже воно зазнало великих втрат.
У населеному пункті частково або повністю зруйновані 552 приватних будинки та 24 багатоквартирні будинки, дві школи та всі адміністративні будівлі.
Відтепер у модульне містечко зможуть заселитись 352 особи, які залишилися без житла унаслідок повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
Таке модульне містечко складається з 4 моноблоків по 40 модулів кожен. Воно містить житлові та санітарні модулі, пральні, їдальні, ігрові та адміністративні модулі. Там є освітлення та опалення. Нагадаємо, що це містечко безоплатно надав уряд Польщі.
“Наступні містечка заплановано встановити у Бучі, Макарові, Іванкові та Гостомелі Київської області, а також у передмісті Чернігова”, – наголосив Олексій Чернишов.
- Нагадаємо, що у межах візиту до України президентка Словаччини побувала в Ірпені та Бородянці.
- Бородянка стала одним з населених пунктів Київської області, яке зазнало руйнівних пошкоджень. Після окупації та численних бомбардувань до селища повертається життя невеликими кроками.
- В Україні запустили онлайн-проєкт, де зібрали наслідки російського нападу на Київську область. У віртуальному музеї зображено кадри з шести міст, які постраждали внаслідок війни.