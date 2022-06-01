Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України.

“Саме зараз такі модулі потрібні громадам для тих, у кого ворог знищив житло. Звісно, такий варіант проживання є тимчасовим. Мінрегіон зараз активно напрацьовує середньострокові та довгострокові варіанти вирішення житлових потреб та відновлення пошкодженого житлового фонду на деокупованих територіях”, – заявив Олексій Чернишов.

Також він зазначив, що першим населеним пунктом у Київській області, де встановили модульне містечко, було обране саме селище міського типу Бородянка, адже воно зазнало великих втрат.

У населеному пункті частково або повністю зруйновані 552 приватних будинки та 24 багатоквартирні будинки, дві школи та всі адміністративні будівлі.

Відтепер у модульне містечко зможуть заселитись 352 особи, які залишилися без житла унаслідок повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Зображення: Міністерство розвитку громад та територій України

Зображення: Міністерство розвитку громад та територій України

Зображення: Міністерство розвитку громад та територій України

Таке модульне містечко складається з 4 моноблоків по 40 модулів кожен. Воно містить житлові та санітарні модулі, пральні, їдальні, ігрові та адміністративні модулі. Там є освітлення та опалення. Нагадаємо, що це містечко безоплатно надав уряд Польщі.

“Наступні містечка заплановано встановити у Бучі, Макарові, Іванкові та Гостомелі Київської області, а також у передмісті Чернігова”, – наголосив Олексій Чернишов.