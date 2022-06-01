Сьогодні прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький разом з міністром розвитку громад та територій України Олексієм Чернишовим відкрили у селищі міського типу Бородянка перше модульне містечко для внутрішньо переміщених осіб на Київщині.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України.

“Саме зараз такі модулі потрібні громадам для тих, у кого ворог знищив житло. Звісно, такий варіант проживання є тимчасовим. Мінрегіон зараз активно напрацьовує середньострокові та довгострокові варіанти вирішення житлових потреб та відновлення пошкодженого житлового фонду на деокупованих територіях”, – заявив Олексій Чернишов.

Також він зазначив, що першим населеним пунктом у Київській області, де встановили модульне містечко, було обране саме селище міського типу Бородянка, адже воно зазнало великих втрат.

У населеному пункті частково або повністю зруйновані 552 приватних будинки та 24 багатоквартирні будинки, дві школи та всі адміністративні будівлі.

Відтепер у модульне містечко зможуть заселитись 352 особи, які залишилися без житла унаслідок повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Таке модульне містечко складається з 4 моноблоків по 40 модулів кожен. Воно містить житлові та санітарні модулі, пральні, їдальні, ігрові та адміністративні модулі. Там є освітлення та опалення. Нагадаємо, що це містечко безоплатно надав уряд Польщі.

“Наступні містечка заплановано встановити у Бучі, Макарові, Іванкові та Гостомелі Київської області, а також у передмісті Чернігова”, – наголосив Олексій Чернишов.