Для амбулаторії у селищі міського типу Бородянка встановили сонячні електростанції Tesla Powerwall, які передав Ілон Маск.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Нещодавно Ілон Маск передав Україні сонячні електростанції, які зараз забезпечують роботу об’єктів критичної інфраструктури Київщини.

“На деокупованих територіях, що найбільше постраждали від росіян, бувають проблеми з електроенергією, а станції Tesla Powerwall надають резервне живлення під час її відключень”, – зазначив Михайло Федоров.

Також міністр цифрової трансформації подякував Ілону Маску за допомогу Україні.