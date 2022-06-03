Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Нещодавно Ілон Маск передав Україні сонячні електростанції, які зараз забезпечують роботу об’єктів критичної інфраструктури Київщини.
“На деокупованих територіях, що найбільше постраждали від росіян, бувають проблеми з електроенергією, а станції Tesla Powerwall надають резервне живлення під час її відключень”, – зазначив Михайло Федоров.
Також міністр цифрової трансформації подякував Ілону Маску за допомогу Україні.
- Нагадаємо, що окрім терміналів Starlink підприємець та винахідник Ілон Маск передав Україні сонячні панелі та системи збереження енергії Tesla Powerwall.
- В Україні відкрито представництво Starlink Ukraine. Наприкінці лютого голова компанії SpaceX Ілон Маск розпочав співробітництво, коли передав термінали супутникового зв’язку.
- Американський винахідник, підприємець Ілон Маск купує соціальну мережу Twitter за 44 млрд доларів після довготривалих перемовин. 25 квітня Twitter Inc. прийняла пропозицію Маска.