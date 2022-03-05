Голова Київської ВЦА Олексій Кулеба розповів, що у Бородянці російські загарбники захопили психоневрологічний диспансер з пацієнтами та персоналом. Загалом у заручниках опинилися близько 600 осіб.

Про це повідомив Олексій Кулеба.

З Бородянки надійшла інформація, що 5 березня на територію тамтешнього психоневрологічного інтернату зайшов підрозділ рашистських кадирівців.

Зазначається, що вони замінували всі підходи до інтернату й тепер звідти ведуть артилерійський вогонь по позиціях української армії.

За попередніми даними, наразі в закладі перебуває понад 500 пацієнтів. З яких, майже 100 – лежачі. Усі вони, разом із персоналом – заручники нелюдей.

“Ми пам’ятаємо, що ворог веде війну по всіх фронтах, прикривається мирним населенням, дітьми та хворими. Зараз перевіряємо цю новину на достовірність. Якщо інформація підтвердиться, то це стане ще одним фактом у низці військових злочинів російського окупанта. Адже останніми днями інтернат був укриттям й для місцевих жителів”, – йшлося у повідомленні.

Він також зазначив, що з Бородянки, Ворзеля, Бучі, а також з інших сіл на “варшавському” напрямку людей неможливо евакуювати через обстріли.