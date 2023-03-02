У селищі Бородянка в Київській області поліціянти виявили тіла ще трьох цивільних мешканців, яких застрелили російські військові під час окупації.

Про це повідомив керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

Стало відомо, що одного із загиблих — 50-річного чоловіка — росіяни розстріляли під час тимчасової окупації села. Інших двох, припускається, що застрелили в голову.

8 березня 2022 року цих чоловіків поховав місцевий житель Бородянки.

За словами Нєбитова, загалом на Київщині виявили 1 373 тіла. Наразі ще 279 людей вважаються зниклими безвісти, 68 з них — мешканці Немішаївської, Бородянської та Пісківської громад.

Також 127 тіл, що знайдені в області, досі не ідентифіковані.