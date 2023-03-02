Про це повідомив керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов.
Стало відомо, що одного із загиблих — 50-річного чоловіка — росіяни розстріляли під час тимчасової окупації села. Інших двох, припускається, що застрелили в голову.
8 березня 2022 року цих чоловіків поховав місцевий житель Бородянки.
За словами Нєбитова, загалом на Київщині виявили 1 373 тіла. Наразі ще 279 людей вважаються зниклими безвісти, 68 з них — мешканці Немішаївської, Бородянської та Пісківської громад.
Також 127 тіл, що знайдені в області, досі не ідентифіковані.
- Збитки, які були завдані інфраструктурі селища Бородянка у Київські області внаслідок широкомасштабного вторгнення російських військ на територію України, оцінюються у 148,4 мільйона доларів.
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- Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький разом з міністром розвитку громад та територій України Олексієм Чернишовим відкрили у селищі міського типу Бородянка перше модульне містечко для внутрішньо переміщених осіб на Київщині.