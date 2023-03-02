Про це повідомив керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

Стало відомо, що одного із загиблих — 50-річного чоловіка —  росіяни розстріляли під час тимчасової окупації села. Інших двох, припускається, що застрелили в голову.

8 березня 2022 року цих чоловіків поховав місцевий житель Бородянки.

За словами Нєбитова, загалом на Київщині виявили 1 373 тіла. Наразі ще 279 людей вважаються зниклими безвісти, 68 з них — мешканці Немішаївської, Бородянської та Пісківської громад.

Також 127 тіл, що знайдені в області, досі не ідентифіковані.