Про це повідомив керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

Стало відомо, що одного із загиблих – 50-річного чоловіка –  росіяни розстріляли під час тимчасової окупації села. Інших двох, припускається, що застрелили в голову.

8 березня 2022 року цих чоловіків поховав місцевий житель Бородянки.

За словами Нєбитова, загалом на Київщині виявили 1 373 тіла. Наразі ще 279 людей вважаються зниклими безвісти, 68 із них – мешканці Немішаївської, Бородянської та Пісківської громад.

Також 127 тіл, знайдених в області, досі не ідентифіковано.