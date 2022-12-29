Сьогодні вранці, 29 грудня, російські загарбники завдали чергового масованого ракетного удару по всій території України, внаслідок чого у Бортничах в Дарницькому районі Києва уламки збитої ворожої ракети впали на будинки.

Про це повідомляє “Суспільне”.

Відтак, один з уламків ракети впав на житловий будинок, в якому на той момент перебували люди, внаслідок чого троє осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості. Мешканка одного з пошкоджених будинків розповіла, що під час удару була на роботі, згодом приїхала за 10 хвилин і побачила руйнування.

“Мені зателефонувала онучка і в істериці кричить: “Бабуля, в нас горить хата. Був прильот, маму привалило, вона в отключці”. Це все, що я почула”, – згадує жителька пошкодженого будинку.

За її словами, онучка почувається нормально, а от дочці потрібна операція. Також в будинку був чоловік. Попри те, що кімната, в якій він перебував, найбільше зазнала руйнувань, він вцілів.

На цю мить триває розбір завалів. Інформації про загиблих немає.

Зазначимо, що сьогодні, 29 грудня, повітряна тривога в Україні лунала від 6-ої ранку. В “ОК “Південь” попередили про ракетоносії у Чорному морі та активність стратегічної авіації РФ. Вже близько 8-ої ранку росіяни почали запуск ракет по території України.

Відтак, під час сьогоднішнього масованого удару російські окупанти випустили по Україні 69 ракет. Із них 54 збито силами української ППО.

За словами Головнокомандувача Збройних сил України генерала Валерія Залужного, сьогодні вранці війська російських окупантів здійснили пуски крилатих ракет повітряного та морського базування, зенітних керованих ракет до ЗРК С-300 по об’єктах енергетичної інфраструктури України.

За попередніми даними, загалом було випущено 69 ракет. Водночас силами і засобами Сил оборони України знищено 54 ворожі крилаті ракети.