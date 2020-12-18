Про це повідомляє щоденна газета БіГ “Dnevni avaz”.

Справу було відкрито після звернення МЗС держави.

“Прокуратура БіГ отримала інформацію від міністра Міністерства закордонних справ БіГ Бісери Туркович, зазначивши, що Міністерство отримало ноту від Посольства України. Дипломатична нота не надходила до прокуратури БіГ. Створено справу, проводитимуться перевірки”, — розповіли у прокуратурі.

Також, за інформацією видання, МЗС відправило листа до Державного агентства розслідувань та захисту (SIPA) для розслідування я фактів, зазначених у ноті українського диппредставництва.