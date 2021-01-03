Про це пише видання Hype Beast.
Монумент встановили в 1879 році. Такий же стоїть у Вашингтоні з 1876 року.
Пам’ятник був створений, щоб відсвяткувати кінець рабства в Сполучених Штатах. Прототипом раба був чорношкірий чоловік на ім’я Арчер Олександр, який уник рабства і допоміг армії Союзу (за часів цивільної війни). Арчер Олександр – вважається останньою людиною, спійманою відповідно до Закону про рабів-втікачів.
Незважаючи на реальний підтекст цього монумента, багато хто визнав, що статуя зображує раба, що схилив коліна перед Лінкольном, і більше 12 000 людей подали прохання про знесення пам’ятника.
Після Бостонська комісія з громадського мистецтва одноголосно проголосувала за те, щоб прибрати цю статую. І у вівторок пам’ятник нарешті знесли.
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