Через понад 140 років з парку Бостона прибрали меморіальну статую Визволення, яка зображує звільненого раба без сорочки, що піднімається на ноги перед Авраамом Лінкольном.

Про це пише видання Hype Beast.

Монумент встановили в 1879 році. Такий же стоїть у Вашингтоні з 1876 року.

Пам’ятник був створений, щоб відсвяткувати кінець рабства в Сполучених Штатах. Прототипом раба був чорношкірий чоловік на ім’я Арчер Олександр, який уник рабства і допоміг армії Союзу (за часів цивільної війни). Арчер Олександр – вважається останньою людиною, спійманою відповідно до Закону про рабів-втікачів.

Незважаючи на реальний підтекст цього монумента, багато хто визнав, що статуя зображує раба, що схилив коліна перед Лінкольном, і більше 12 000 людей подали прохання про знесення пам’ятника.

Після Бостонська комісія з громадського мистецтва одноголосно проголосувала за те, щоб прибрати цю статую. І у вівторок пам’ятник нарешті знесли.