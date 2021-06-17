В африканській державі Ботсвана виставили на огляд алмаз, який вважають третім за величиною з коли-небудь знайдених.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Камінь вагою 1098 каратів показали президенту Мокгвітсі Масіс через два тижні після того, як алмазна фірма Debswana виявила його.

Цей величезний коштовний камінь лише трохи менш важкий, ніж другий за величиною алмаз у світі, який також було знайдено у Ботсвані в 2015 році.

“Це найбільший алмаз, видобутий Debswana за більш ніж 50-річну історію експлуатації. Згідно з нашим попереднім аналізом, це може бути третій за величиною камінь в ювелірному світі”, – сказала виконувачка обов’язків керуючого директора Debswana Diamond Company Лінетт Армстронг.

Оцінку потенційної вартості каменя ще не опублікували, але в 2017 році другий за величиною алмаз з коли-небудь знайдених було продано за 53 мільйони доларів.

Найбільшим з коли-небудь виявлених алмазів був алмаз Куллінан вагою 3106 каратів, виявлений у Південній Африці в 1905 році.