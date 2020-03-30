Про це повідомляється в Telegram-каналі д’Ермак, де також опублікована частина розмови за участю Єрмака.

Повідомляється, що Насралла та Денис Єрмак подружилися, коли Єрмак зголосився “зробити йому оздоровчий масаж в кімнаті, наповненій грішми”.

“У 1997 році його син брав участь в атаці на прикордонників Ізраїлю, в результаті чого було вбито. На це у Єрмака кажуть: “израильтовцы проклятые”, – наголошується в повідомленні.

Розмова:

– (Денис Єрмак) Заходимо, закривають кімнату. А кімната з “бабками” повна. І чувак такий сидить. Проводить переговори. Він такий каже: “Голова болить”. А я по точкам вмію працювати. Кажу: “Давай”. Натиснув на пару точок. Він каже: “А що це було?”. Бізнемена говорять. Так, це начальник постачання “Хезболли”.

– Такий дядечко позитивний. У нього ж сина одного вбили, а другого міняли. Ізраільтовци прокляті.

– Ми ще жили біля американського посольства колишнього. Музей якось там названо.

– … шпигунства …

– Музей шпигунства. Там ми туди так і не потрапили.

– Ну, зараз, бачиш, там зміни. Думаю в найближчі роки буде зміна влади.

– Та дай Бог.

– Зміна влади в чию сторону?

– (Денис Єрмак) Аякола піде. Пакуються родичі. За нашою роботі у нас як-би теж купа інформації. Росіяни заморозили нафтогазові … Правда анонсували китайці, що вони повертаються. 219 млрд інвестмент в “Нафтогаз” збираються.

А ще Денис Єрмак розповів про Ірак.

“Денис згадав одного свого батька Бориса Михайловича Єрмака, який працював військовим радником по лінії ГРУ в Афганістані”, – наголошується на Telegram-каналі д’Ермак.

– (Денис Єрмак) Ну в Іраку дороги теж були офігенний до певних подій. Саддам, до речі, підтримував дуже пристойно. Це ж Петя батин (друг батька Єрмака) працював ще в Іраку. Працював з Саддамом. Каже, що дві слабкості було – він любив тачки. Сини дуже любили тачки. Тому податку не було на спортивні автомобілі і дороги робили. А другий пристрастю була старовину. Тому, коли зайшли в Багдад, почали грабувати музеї багдадські. А там була колосальна кількість різних артефактів, археологічних цінностей.

Раніше народний депутат від “Слуги народу” Гео Лерос опублікував відеозаписи на яких людина, що нагадує брата глави Офісу Президента Андрія Єрмака – Денис Єрмак зустрічається з кандидатами на державні посади, при цьому обговорюється вартість організації таких зустрічей. Встановлено особу чоловіка, який записував, як Денис Єрмак “торгував” державними посадами.