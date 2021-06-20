Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.
На думку експертів, спалах може посилитися на тлі повільної вакцинації і наближення зими.
Вірус продовжує поширюватися, оскільки президент Жаїр Болсонару відмовляється визнавати ефективність такого заходу, як соціальне дистанціювання.
В інституті охорони здоров’я Fiocruz кажуть, що ситуація “критична”. Тільки 15% дорослих вакциновані повністю.
Конгрес Бразилії розслідує заходи уряду по боротьбі з пандемією.
Опозиція звинувачує президента в тому, що він відкладає закупівлю вакцин через політичні причини, оскільки він постійно применшує серйозність пандемії.
У лідерах по смертності від COVID-19 тільки США.
Раніше повідомлялося, що в місті Серрана (Бразилія), де проживають 45 тисяч осіб, після проведення вакцинації проти коронавірусу смертність внаслідок захворювання COVID-19 знизилася на 95%.