У Бразилії кількість смертей, пов'язаних з COVID-19, перевищила 500 000 осіб, що вивело країну за цим показником на друге місце в світі.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

На думку експертів, спалах може посилитися на тлі повільної вакцинації і наближення зими.

Вірус продовжує поширюватися, оскільки президент Жаїр Болсонару відмовляється визнавати ефективність такого заходу, як соціальне дистанціювання.

В інституті охорони здоров’я Fiocruz кажуть, що ситуація “критична”. Тільки 15% дорослих вакциновані повністю.

Конгрес Бразилії розслідує заходи уряду по боротьбі з пандемією.

Опозиція звинувачує президента в тому, що він відкладає закупівлю вакцин через політичні причини, оскільки він постійно применшує серйозність пандемії.

У лідерах по смертності від COVID-19 тільки США.

Раніше повідомлялося, що в місті Серрана (Бразилія), де проживають 45 тисяч осіб, після проведення вакцинації проти коронавірусу смертність внаслідок захворювання COVID-19 знизилася на 95%.