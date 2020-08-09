Про це повідомляється на сайті бразильського Федерального верховного суду.

“Подібної трагедії у нас ще не було. Є сто тисяч чоловік, у яких було ім’я, професія, проекти і мрії. Це дочки і сини, яких більше не буде з батьками завтра. Це батьки, яким не зможуть зустріти цієї неділі”, – йдеться в повідомленні.

Бразилія займає друге місце в світі за кількістю випадків зараження новою коронавирусной інфекцією. COVID-19 в Бразилії захворіли понад 3 млн осіб.

Станом на сьогоднішній день в Бразилії загальне число випадків коронавірусу перевищила 3 ​​міліони. Число летальних випадків перевищила 100 тисяч – 100 477.