У Бразилії в місті Порту-Алегрі біля супермаркету мережі Carrefour був до смерті побитий охороною 40-річний темношкірий чоловік Жоау Фрейтас. Його смерть спричинила протести і погроми в країні.

Про це повідомляє агентство Associated Press.

Інцидент стався в четвер, 19 листопада, напередодні Дня чорної самосвідомості (який у країні щороку відзначається 20 листопада).

Відомо, що на Фрейтаса поскаржилася співробітниця супермаркету (нібито виник якийсь конфлікт за участю загиблого, і він погрожував їй). Співробітниця викликала охорону.

Двоє охоронців (обидва, за попередньою інформацією, білі) вивели чоловіка з магазину і просто біля входу почали його бити. На відеозаписі, зробленому очевидцем на місці інциденту, видно, як 40-річний Фрейтас неодноразово отримував удари по обличчю і голові від одного з охоронців. У цей час інший утримував жертву, повідомляє британське агентство ВВС.

Початковий аналіз, проведений державним інститутом судової експертизи, показав, що причиною смерті чоловіка могла бути асфіксія (задушення), повідомляє агентство Reuters із посиланням на бразильські ЗМІ.

Відео побиття було поширене в соціальних мережах і спровокувало масові протести проти расизму.

У п’ятницю вранці учасники протесту зібралися біля супермаркету Carrefour в Порту-Алегрі і в столиці країни – місті Бразиліа, скандуючи і тримаючи плакати з написами: “Соромно бути білим!” і “Будь ласка, припиніть вбивати нас!”.

Протести відбувалися і в інших містах.

Протестувальники також розгромили декілька магазинів Carrefour (зокрема, в Сан-Паулу). Вони розкидали товари з полиць, били скло і навіть влаштовували підпали.

Керівництво торгової мережі публічно вибачилося за інцидент і заявило, що розірве контракт з компанією, яка забезпечувала охорону, звільнить менеджера магазина в Порту-Алегрі і закриє сам цей супермаркет “з поваги до жертви”.

Охоронці, які били Фрейтаса, вже затримані. Один з них виявився співробітником військової поліції. Вони знаходяться під слідством за звинуваченням у вбивстві внаслідок удушення жертви.

Однак ці заходи поки не змогли знизити рівень обурення в суспільстві.

Варто зазначити, що Бразилія має давню “спадщину” расизму. Ця країна скасувала рабство в 1888 році.

У ЗМІ ситуацію з вбивством Фрейтаса вже порівнюють із аналогічним інцидентом у США, коли від рук поліцейських помер темношкірий чоловік Джордж Флойд (також шляхом удушення).