Поліція Ріо-де-Жанейро під час обшуку у ймовірного педофіла виявила колекцію з більш ніж 8000 речей, пов'язаних з нацизмом.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Обшуки у 58-річного чоловіка, ім’я якого не називають, пройшли після того, як його сусіди повідомили поліції, що той намагався заводити дітей у свою квартиру.

За словами начальника поліції Ріо-де-Жанейро Луїса Армонда, колекція містила різні предмети періоду Третього рейху, такі як офіційна форма, прапори, відзнаки, монети, медалі, зображення Адольфа Гітлера, зброю і боєприпаси нацистського режиму, загальною вартістю 3 мільйони євро.

“Це жахливо. Я ніколи не бачив нічого подібного. Я відчував себе так, як ніби я потрапив у фільм “Безславні виродки”, – сказав Армонд.

За даними поліції, крім пам’ятних речей, на комп’ютері чоловіки були виявлені порнографічні матеріали за участю неповнолітніх.

Наразі підозрюваному пред’явлено кілька звинувачень, включаючи незаконне зберігання зброї, расову дискримінацію та зберігання дитячої порнографії.

Армонд додав, що чоловікові загрожує до 30 років в’язниці, якщо він буде визнаний винним в скоєнні злочину.