Про це повідомляє місцеве видання Globo.
Приватний літак розбився за кілька хвилин після зльоту. Він впав відразу за злітно-посадковою смугою.
На борту літака перебували спортсмени футбольного клубу Palmas Гільєрме Ное, Маркус Молінарі, Ранул, Пракседес, а також президент клубу 32-річний Лукас Мейра.
Фото: Rodrigo Noleto/Divulgação
Фото: Divulgação
Загинув також пілот літака.
Загиблим футболістам було від 23 до 28 років. Футболісти летіли в місто Гоянія, де 25 січня має відбутися матч з клубом Vila Nova.
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