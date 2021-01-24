Вранці 24 січня в бразильському штаті Токантіс сталася авіакатастрофа, в результаті якої загинули шість осіб.

Про це повідомляє місцеве видання Globo.

Приватний літак розбився за кілька хвилин після зльоту. Він впав відразу за злітно-посадковою смугою.

На борту літака перебували спортсмени футбольного клубу Palmas Гільєрме Ное, Маркус Молінарі, Ранул, Пракседес, а також президент клубу 32-річний Лукас Мейра.

Фото: Rodrigo Noleto/Divulgação

Фото: Divulgação

Загинув також пілот літака.

Загиблим футболістам було від 23 до 28 років. Футболісти летіли в місто Гоянія, де 25 січня має відбутися матч з клубом Vila Nova.