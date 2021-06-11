Президент Бразилії Жаір Болсонару заявив, що міністерство охорони здоров'я країни готує заходи, які дозволять вакцинованим проти коронавірусу людям не носити медичні маски.

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

Болсонару, який виступав проти ізоляції та соціального дистанціювання, незважаючи на те, що в Бразилії стався другий за величиною спалах коронавірусу, заявивши, що карантин повинен застосовуватися тільки для інфікованих людей.

“Вони (маски, – ред.) корисні для інфікованих. Карантини призначені для інфікованих”, – сказав він.

Міністр охорони здоров’я Марсело Кейрога також повідомив, що Болсонару попросив його провести дослідження використання масок в Бразилії.

Однак на цьому тижні він дав свідчення перед комісією Сенату з розслідування, що для запобігання передачі інфекції слід використовувати маски. Він також заперечив Болсонару щодо використання гідроксихлорохіну, заявивши, що немає ніяких доказів того, що протималярійний препарат ефективний при лікуванні пацієнтів з COVID-19.

Зазначається, що понад 480 000 бразильців померли від COVID-19. Тим часом бразильська програма вакцинації повільно реалізується, і розслідування Сенату з’ясовує, чи не затримував Болсонару, скептик по вакцинам, своєчасну поставку щеплень.

За даними міністерства охорони здоров’я країни, лише 23,6% населення Бразилії отримали першу дозу вакцини і тільки 10,2% були повністю вакциновані двома дозами.