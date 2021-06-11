Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.
Болсонару, який виступав проти ізоляції та соціального дистанціювання, незважаючи на те, що в Бразилії стався другий за величиною спалах коронавірусу, заявивши, що карантин повинен застосовуватися тільки для інфікованих людей.
“Вони (маски, – ред.) корисні для інфікованих. Карантини призначені для інфікованих”, – сказав він.
Міністр охорони здоров’я Марсело Кейрога також повідомив, що Болсонару попросив його провести дослідження використання масок в Бразилії.
Однак на цьому тижні він дав свідчення перед комісією Сенату з розслідування, що для запобігання передачі інфекції слід використовувати маски. Він також заперечив Болсонару щодо використання гідроксихлорохіну, заявивши, що немає ніяких доказів того, що протималярійний препарат ефективний при лікуванні пацієнтів з COVID-19.
Зазначається, що понад 480 000 бразильців померли від COVID-19. Тим часом бразильська програма вакцинації повільно реалізується, і розслідування Сенату з’ясовує, чи не затримував Болсонару, скептик по вакцинам, своєчасну поставку щеплень.
За даними міністерства охорони здоров’я країни, лише 23,6% населення Бразилії отримали першу дозу вакцини і тільки 10,2% були повністю вакциновані двома дозами.
- Раніше повідомлялося, що Центр з контролю та профілактики захворювань (CDC) в США пом’якшив масковий режим, дозволивши повністю вакцинованим громадянам не носити маски в більшості випадків. Однак таке рішення сприйняли негативно, нагадавши регулятору, що коронавірусом в 19 разів легше заразитися в приміщеннях.
- Уряд Естонії дозволив із 2 червня не носити захисні маски в приміщеннях.
- Болгарія також скасовує обов’язкове носіння масок в тренажерних залах, перукарнях, невеликих магазинах і офісах, де всі співробітники пройшли вакцинацію, оскільки число коронавірусних інфекцій в країні знижується.