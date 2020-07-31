Про це повідомляє бразильське інформаційне агентство Agência Brasil.

Позитивний тест на коронавірус 38-річна дружина президента отримала в четвер, 30 липня.

Наразі вона почувається добре та має намір дотримуватися рекомендацій медиків.

Також коронавірус виявили у міністра науки і техніки Бразилії Маркоса Понтеса. На даний момент він знаходиться на самоізоляції.

Як відомо, президент Бразилії вже перехворів коронавірусом. До свого зараження Болсонару постійно заперечував серйозність пандемії. Він також порушив обов’язковий режим самоізоляції, а це передбачає кримінальне покарання – штраф або позбавлення волі на строк до чотирьох років.