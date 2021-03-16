Президент Бразилії Жаїр Болсонару в понеділок ухвалив рішення щодо призначення нового міністра охорони здоров'я країни — це вже четвертий голова відомства з початку епідемії COVID-19.

Про це повідомляє Reuters.

Кардіолог Марсело Кейрога має замінити генерала Едуардо Пасуелло і стати четвертим міністром охорони здоров’я в Бразилії з початку пандемії коронавірусу.

Рішення про звільнення Пасуелло виникло після того, як у Бразилії зафіксували рекордну кількість жертв зараження COVID-19. Понад 279000 бразильців померли внаслідок конкуренції, що загострюється під час спалаху. Минулого тижня в Бразилії загинуло більше людей, ніж у будь-якій іншій країні.

Болсонару повідомив журналістам, що Кейрога наслідуватиме вектор Пасуелло в міністерстві охорони здоров’я і що уряд подвоїть зусилля із впровадження масової вакцинації від коронавірусу. Він додав, що зміна глави міністерства займе один або два тижні.

Пасуелло, чинний генерал армії без медичної освіти, піддавався критиці через відсутність досвіду у сфері охорони здоров’я і підтримку зусиль Болсонару з використання неперевірених ліків для боротьби з COVID-19, при цьому применшуючи необхідність соціального дистанціювання.

Торік два попередники Пасуелло пішли у відставку приблизно через місяць після призначення почасти тому, що як лікарі вони не повністю схвалювали лікування пацієнтів з COVID-19 антималярійним препаратом гідроксихлорохіном.

Пасуелло розширив доступ до гідроксихлорохіну і дозволив його призначати практично всім, у кого позитивний результат тесту на COVID-19. Регулятори в інших країнах заявили, що гідроксихлорохін навряд чи буде ефективний для цієї мети, та застерегли від його використання.

Бразилія також повільніше, ніж багато інших країн, впроваджувала вакцинацію. За даними Reuters, на цей час препарату вистачає на те, щоб охопити лише 2,7% населення.