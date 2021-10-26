Про це повідомляє британське інформаційне агентство Daily Mail.
У Бразилії бійка на пляжу в Ріо-де-Жанейро набула неочікуваного повороту – один із чоловіків раптово вирішив використати замість зброї каймана, який грівся неподалік.
Учасник бійки кілька разів швидко атакував супротивника, сунувши йому в обличчя налякану тварину. Кайман роззявив пащу і демонстрував зуби, сигналізуючи про свою готовність атакувати.
За усім бурхливо спостерігала собака, намотуючи кола навколо учасників бійки.
Джерело: Daily Mail
У цю екстравагантну сутичку згодом втрутився рятувальник – і чоловік направив рептилію йому на оголені груди. Однак, бійку вдалося зупинити, а тварину відпустили.
Довідка: Кайман — рід плазунів родини алігаторевих. Від інших алігаторів вони відрізняються наявністю кісткового черевного панцира.
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