У Ріо-де-Жанейро чоловік під час бійки використав замість зброї невеликого каймана.

Про це повідомляє британське інформаційне агентство Daily Mail.

У Бразилії бійка на пляжу в Ріо-де-Жанейро набула неочікуваного повороту – один із чоловіків раптово вирішив використати замість зброї каймана, який грівся неподалік.

Учасник бійки кілька разів швидко атакував супротивника, сунувши йому в обличчя налякану тварину. Кайман роззявив пащу і демонстрував зуби, сигналізуючи про свою готовність атакувати.

За усім бурхливо спостерігала собака, намотуючи кола навколо учасників бійки.

Джерело: Daily Mail

У цю екстравагантну сутичку згодом втрутився рятувальник – і чоловік направив рептилію йому на оголені груди. Однак, бійку вдалося зупинити, а тварину відпустили.

Довідка: Кайман — рід плазунів родини алігаторевих. Від інших алігаторів вони відрізняються наявністю кісткового черевного панцира.