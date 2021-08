Про це інформує агентство ВВС.

Інцидент стався в бразильському населеному пункті Арасатуба. Банда добре озброєних людей напала на три банки в центрі Арасатуби рано вранці в понеділок, 30 серпня.

Загалом у пограбуванні брали участь понад 20 осіб, які перекрили дороги палаючими автомобілями і встановили вибухові пристрої по всьому місту.

Після пограбування банда захопила заручників і оточила місцевий відділок поліції. Зловмисники заблокували ключові під’їзні шляхи до міста, підпаливши автомобілі.

Аби втекти від правоохоронців, грабіжники прив’язали людей до своїх автівок. Камери спостереження зафіксували, що одна людина була прив’язана до даху, та ще одна ㅡ на капот авто.

За даними поліції, щонайменше три людини загинули, зокрема і один підозрюваний.

Одну з жертв бандити вбили, коли помітили, що ця людина фільмує події. Ще одна жінка та підозрюваний були вбиті під час протистояння з поліцією за містом (коли зловмисники намагалися втекти).

Багато жителів повідомляли, що чули стрілянину і навіть звук вибухів. Мер Арасатуби Діладор Борхес повідомив, що поліція намагалася втрутитися, але через “щит” із живих людей не могла атакувати зловмисників.

За даними місцевих ЗМІ, банда використала дрони для спостереження за пересуваннями поліції з повітря.

Відомо, що постраждав 25-річний велосипедист: спрацював один з вибухових пристроїв, встановлених бандою, коли він проїжджав повз. Його госпіталізували, де хлопцю довелося ампутувати обидві ноги.

Ще троє чоловіків перебувають у лікарні з пораненнями від куль.

