Джерело: The Wall Street Journal.
У червні 2022 року нідерландська розвідка викрила російського шпигуна Сергія Черкасова. Чоловік намагався влаштуватися стажистом до Міжнародного кримінального суду в Гаазі, назвавшись громадянином Бразилії Віктором Мюллером Феррейром. Зловмисник отримав строк покарання у вигляді 15-річного ув’язнення у Бразилії.
У жовтні 2022 року трапився аналогічний випадок у Норвегії. Росіянин Михайло Мікушин використовував паспорт Бразилії під іменем Хосе Асіс Джаммарія. Чоловік працював в університеті міста Тромсе. Нині триває розслідування, що сталося зі справжнім власником паспорта.
У третьому випадку росіянина Шмирьова виявили у Греції, який до цього видава себе за Герхарда Даніеля Кампоса Віттіха. Справжній власник паспорта жив у Ріо-де-Жанейро і займався бізнесом, але несподівано зник. З’ясувалось, що агент втік до Росії з жінкою-шпигункою, яка весь цей час проживала під фальшивим ім’ям в Греції.
“Наслідком цих інцидентів стало розслідування в Бразилії, щоб з’ясувати, чи використовує Москва цю країну як інкубатор для таємних агентів, що намагаються проникнути на Захід”, — пише видання.
Припускається, що осіб, які прикидаються бразильцями, може бути набагато більше.
- У Польщі правоохоронці затримали російського спортсмена за підозрою у шпигунстві на користь РФ.
- Польські спецслужби викрили шпигунську мережу, яка працювала на Росію. Відтак група шпигунів повинна була вести підготовку диверсійної діяльності у Польщі.
- У Лондоні засудили охоронця посольства Великої Британії у Берліні, якого викрили у шпигунстві на користь Росії, до 13 років і двох місяців позбавлення волі.
- В країнах Європи активно діє російська шпигунська мережа, яка зараз зосередилась на нейтралізації шляхів постачання західної зброї в Україну.