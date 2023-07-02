У Бразілії стали розслідувати, чи використовує РФ паспорти їхньої країни для шпигунства. Нині даних про справу мало, але її вирішили розпочати після низки затриманих по світу російських агентів з бразильським громадянством.

Джерело: The Wall Street Journal.

У червні 2022 року нідерландська розвідка викрила російського шпигуна Сергія Черкасова. Чоловік намагався влаштуватися стажистом до Міжнародного кримінального суду в Гаазі, назвавшись громадянином Бразилії Віктором Мюллером Феррейром. Зловмисник отримав строк покарання у вигляді 15-річного ув’язнення у Бразилії.

У жовтні 2022 року трапився аналогічний випадок у Норвегії. Росіянин Михайло Мікушин використовував паспорт Бразилії під іменем Хосе Асіс Джаммарія. Чоловік працював в університеті міста Тромсе. Нині триває розслідування, що сталося зі справжнім власником паспорта.

У третьому випадку росіянина Шмирьова виявили у Греції, який до цього видава себе за Герхарда Даніеля Кампоса Віттіха. Справжній власник паспорта жив у Ріо-де-Жанейро і займався бізнесом, але несподівано зник. З’ясувалось, що агент втік до Росії з жінкою-шпигункою, яка весь цей час проживала під фальшивим ім’ям в Греції.