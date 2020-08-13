У білоруському місті Брест під час протестів затримали громадянина України. Зараз він перебуває в СІЗО.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України.

До консульства України в Бресті звернулися родичі затриманого і розповіли, що він 11 серпня не повернувся додому з роботи. Згодом стало відомо, що цього дня його затримали під час протестів.

“Наші дипломати у Білорусі продовжують перевіряти наявність українців серед затриманих чи постраждалих осіб”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що українські консули найближчим часом зустрінуться з керівництвом місцевих правоохоронних органів для розв’язання питання з затриманим громадянином.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова вимагає від Білорусі звільнення чотирьох українців, затриманих під час протестів.

“У терміновому порядку звертаюсь до Голови Комісії з прав людини, національних відносин і засобів масової інформації Палати представників Національних зборів Республіки Білорусь Андрія Наумовича з проханням забезпечити належний правовий захист двом затриманим під час акцій масового протесту у Білорусі українським волонтерам Євгену Васильєву та Костянтину Рєуцькому, а також двом іншим громадянам України – Оксані Альошиній та хлопцеві, чиє ім’я наразі не розголошують”, – наголосила Денісова.

Омбудсман також звернулася до верховного комісара ООН з прав людини Мішель Бачелет, президента Міжнародного Комітету Червоного Хреста Петера Маурера, голови ОБСЄ Еді Рами та інших міжнародних правозахисних організацій із закликом сприяти забезпеченню правового захисту затриманим громадянам України.

“Крім того, одразу після затримання звернулась до надзвичайного і повноважного посла України в Республіці Білорусь Ігоря Кизима з проханням встановити їх місцезнаходження та перевірити, чи застосовувалась до громадян України фізична сила або психологічний тиск з боку правоохоронних органів Білорусі”, – зазначила Денісова.

“Наголошую, відповідно до Віденської конвенції про консульські зносини, влада Білорусі повинна негайно після затримання повідомити дипломатичних представників України про місцезнаходження наших співгромадян та надати доступ для безпосереднього спілкування з ними. Вимагаю від білоруської сторони якнайшвидше повернути українців додому!” – наголосила омбудсман.

Вона також зазначила, що приєднується до закликів Міністерства закордонних справ та просить громадян України наразі утриматись від поїздок до Білорусі.

Нагадаємо, 9 серпня у Білорусі відбулися вибори президента. Вдень 9 серпня і в ніч на 10 серпня, після виборів президента, в Білорусі почалися масові протести.

10 серпня демонстранти у Білорусі провели нову акцію протесту. Міністерство внутрішніх справ Білорусі підтвердило смерть одного учасника акції протесту у Мінську. 12 серпня стало відомо про смерть затриманого у неділю 25-річного гомельчанина. Правоохоронці заявляють, що його було затримано за участь у масових заворушеннях, а рідні запевняють, що його не було серед мітингувальників.