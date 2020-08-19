У військовому госпіталі Мінська (Білорусь) помер 43-річний житель міста Брест Геннадій Шутов. У нього стріляли силовики під час протестів.

Про це повідомляє місцеве видання TUT.BY, посилаючись на родичів загиблого.

Шутов отримав вогнепальне поранення в голову 11 серпня під час протестів.

Чоловіка поранили в районі Московської адміністрації Бреста. Рідні шукали його дві доби.

Пізніше стало відомо, що чоловіка відправили спочатку в Брестську обласну лікарню, а потім перевели у військовий госпіталь в Мінську.

Дочка загиблого, Людмила, розповіла, що у батька були “пошкодження мозку важкі і великі”, а лікарі не давали прогнозів.

За словами очевидців, загиблий не чинив опір силовикам. Вони стверджують, що в нього могли вистрілити з даху будівлі.

Шутов помер сьогодні, 19 серпня, о 10:20.

У міліції з цього приводу зазначили, що силовики стріляли на ураження тільки “для захисту життя і здоров’я співробітників” від “групи агресивно налаштованих громадян з арматурою в руках”.

Померлий – третя жертва акцій протесту після президентських виборів в Білорусі.

У суботу, 15 серпня, в Мінську відбулося прощання з Олександром Тарайковським, який загинув під час протестів 10 серпня на вулиці Притицького. Попрощатися із загиблим вийшли тисячі людей.