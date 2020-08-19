Про це повідомляє місцеве видання TUT.BY, посилаючись на родичів загиблого.
Шутов отримав вогнепальне поранення в голову 11 серпня під час протестів.
Чоловіка поранили в районі Московської адміністрації Бреста. Рідні шукали його дві доби.
Пізніше стало відомо, що чоловіка відправили спочатку в Брестську обласну лікарню, а потім перевели у військовий госпіталь в Мінську.
Дочка загиблого, Людмила, розповіла, що у батька були “пошкодження мозку важкі і великі”, а лікарі не давали прогнозів.
За словами очевидців, загиблий не чинив опір силовикам. Вони стверджують, що в нього могли вистрілити з даху будівлі.
Шутов помер сьогодні, 19 серпня, о 10:20.
У міліції з цього приводу зазначили, що силовики стріляли на ураження тільки “для захисту життя і здоров’я співробітників” від “групи агресивно налаштованих громадян з арматурою в руках”.
Померлий – третя жертва акцій протесту після президентських виборів в Білорусі.
У суботу, 15 серпня, в Мінську відбулося прощання з Олександром Тарайковським, який загинув під час протестів 10 серпня на вулиці Притицького. Попрощатися із загиблим вийшли тисячі людей.
- Протести спалахнули у країні 9 серпня, у день проведення виборів. У Міністерстві внутрішніх справ Білорусі заявили, що 9 серпня акції протесту пройшли в 33 містах, затримано близько 3000 осіб, поранено 89 осіб.
- На другий день протестів ЗМІ повідомляли про силовий розгін мирних протестувальників за допомогою світлових та шумових гранат, гумових куль та кийків. 10 серпня стало відомо про першого загиблого учасника акції.
- 16 серпня близько 200 тисяч білорусів зібралися на “Марш Свободи” у центрі Мінську. Протестувальники вимагають відставки президента країни Олександра Лукашенка. Аналогічні акції проходять й у інших містах Білорусі.
- З 17 серпня в Білорусі оголошено загальнонаціональний страйк.