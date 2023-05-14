13 травня у Брянській області повідомляли про збиття низки російської авіації. Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що, ймовірно, російська ППО збила три гелікоптери, а не два, й ще два літаки.

Про це повідомили під час етеру національного телемарафону.

За словами Юрія Ігната, всього росіяни втратили п‘ять одиниць повітряної техніки.

Ведуча запитала у речника чи відбулося “знищення двох літаків та трьох вертольотів відбулося силами самих російських “повітряників”. На це запитання Юрій Ігнат відповів: “Виходить, так”.

“Задіювались вертольоти, ударна група авіаційна здійснювала атаку України з півночі Брянської області. Вони це роблять щодня. Здійснювали удари керованими авіабомбами. Там вже мова про третій гелікоптер іде, тому п’ять загалом, мабуть. Власне, нарвалися на якісь неприємності. Хотіли бомбити наших мирних людей, наші мирні регіони”, — сказав речник.

Також він назвав 13 травня — “чорним днем авіації” РФ.

“Вони це визнали, вже навіть є аналіз, хто винуватий, кого вони збираються за це звільняти, карати за цей бардак, який відбувається. Приємно читати такі новини від ворога”, — додав він.

Довідка. Протягом 13 травня приблизно в один час почала з’являтися інформація щодо падіння то одного гелікоптера, то двох, то літака. Разом з тим публікувалися відповідні відео.

Російські пропагандисти розповідали, що гелікоптер впав через загоряння двигуна. Проте інформації щодо збиття та вибух перед пожежею не поширювали.