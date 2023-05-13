Про це повідомило російське пропагандистське видання ТАСС.
Спершу стало відомо, що у Брянській області загорівся та робився гелікоптер.
“Вертоліт упав у місті Клінци, за попередніми даними, через пожежу двигуна”, – зауважили у ЗМІ.
Згодом стало відомо, що уламки гелікоптера знайдено, а екіпаж, який перебував на борту – загинув.
“На даний час уламки вертольота знайдені. У результаті падіння почалась пожежа, її оперативно ліквідували. Люди, які перебували на борту, загинули”.
Трохи згодом ЗМІ зазначило, що упав гелікоптер Мі-8, а загинуло двоє осіб.
Вже трохи згодом у Брянській області впав винищувач Су-34.
“Су-34 впав недалеко від українського кордону. Доля тих, хто перебував на борту, встановлюється”.
- 12 травня внаслідок падіння російського ударного вертольота Мі-28 на території окупованого Криму загинуло двоє пілотів.