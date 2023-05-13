13 травня у Брянській області РФ фактично один за одним впали гелікоптер Мі-8 та винищувач Су-24. Є загиблі.

Про це повідомило російське пропагандистське видання ТАСС.

Спершу стало відомо, що у Брянській області загорівся та робився гелікоптер.

“Вертоліт упав у місті Клінци, за попередніми даними, через пожежу двигуна”, – зауважили у ЗМІ.

Згодом стало відомо, що уламки гелікоптера знайдено, а екіпаж, який перебував на борту – загинув.

“На даний час уламки вертольота знайдені. У результаті падіння почалась пожежа, її оперативно ліквідували. Люди, які перебували на борту, загинули”.

Трохи згодом ЗМІ зазначило, що упав гелікоптер Мі-8, а загинуло двоє осіб.

Вже трохи згодом у Брянській області впав винищувач Су-34.

“Су-34 впав недалеко від українського кордону. Доля тих, хто перебував на борту, встановлюється”.