У Британії 15 мільйонів людей вже щеплені від коронавірусу

Про це повідомив прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон в Twitter.

“Ми щепили понад 15 мільйонів людей. Це неймовірне досягнення у всій Великобританії. Дякую вченим, працівникам заводів, водіям доставки, працівникам NHS, волонтерам та багатьом іншим, хто зробив можливим цей приголомшливий подвиг”, – написав Джонсон.

We have vaccinated over 15 million people. This is an incredible UK-wide achievement.

Thank you to the scientists, factory workers, delivery drivers, NHS staff, volunteers and many more who made this astounding feat possible. pic.twitter.com/YOCFAywROA

— Boris Johnson (@BorisJohnson) February 14, 2021