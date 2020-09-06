Про це повідомляє британське агентство ВВС.
Активісти заблокували доступ до трьох типографій, де друкуються газети, що належать австралійському медіа-магнату Руперту Мердоку.
Йдеться про типографії в Броксбурні, графство Хартфордшир, Ноуслі, графство Мерсісайд, і Мотеруеллі, шотландський округ Норт-Ланаркшир.
Типографії друкують такі газети, як популярний британський таблоїд Sun, газети Sun on Sunday, а також Times, Sunday Times і Scottish Sun, Daily Telegraph і Sunday Telegraph, London Evening Standard, таблоїди Daily Mail і Mail on Sunday.
Протестувальники звинуватили ці видання в тому, що вони не пишуть про глобальні кліматичні зміни, що загрожують планеті, та екологічні проблеми.
Активісти блокували під’їзні шляхи до друкарень за допомогою автомобілів, обвішаних транспарантами з гаслами: “Свободу правді!” і “Біженців тут вітають”. Вони також виставили на дорогах загородження, що заважали проїзду транспорту.
Деякі демонстранти прикували себе ланцюгами до спеціально побудованих бамбукових “башт”.
У цілому правоохоронці затримали 80 активістів.
Акція проходила в суботу, перешкодивши поширенню суботніх газет.
Інцидент вже засудив британський прем’єр-міністр Борис Джонсон.
“Вільна преса життєво важлива для того, щоб змусити уряд та інші впливові установи звітувати з питань, які мають вирішальне значення для майбутнього нашої країни, включно з боротьбою зі змінами клімату. Абсолютно неприпустимо намагатися таким чином обмежити доступ громадськості до новин”, – наголосив він у Twitter.
У редакціях видань також засудили протести як “атаку на всю вільну пресу”.
ДОВІДКА. Extinction Rebellion – соціально-політичний рух, який використовує методи ненасильницької боротьби, щоб виступати проти кліматичних змін, втрати біорізноманіття та ризику соціально-екологічного колапсу. Рух було засновано у Великій Британії в травні 2018 року.
- У грудні минулого року в Мадриді (Іспанія) відбувся багатотисячний марш на захист клімату, до якого приєдналася 16-річна шведська екоактивістка Грета Тунберг.
- У червні минулого року біля німецького села Хохнойкірх сотні екоактивістів прорвалися на територію вугільного кар’єру Гарцвайлер. Відбулися сутички з поліцією.