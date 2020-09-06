У Великій Британії активісти руху Extinction Rebellion ("Повстання проти вимирання") заблокували доступ до типографій, де друкуються загальнонаціональні британські газети. Тим самим вони затримали їх випуск.

Про це повідомляє британське агентство ВВС.

Активісти заблокували доступ до трьох типографій, де друкуються газети, що належать австралійському медіа-магнату Руперту Мердоку.

Йдеться про типографії в Броксбурні, графство Хартфордшир, Ноуслі, графство Мерсісайд, і Мотеруеллі, шотландський округ Норт-Ланаркшир.

Типографії друкують такі газети, як популярний британський таблоїд Sun, газети Sun on Sunday, а також Times, Sunday Times і Scottish Sun, Daily Telegraph і Sunday Telegraph, London Evening Standard, таблоїди Daily Mail і Mail on Sunday.

Протестувальники звинуватили ці видання в тому, що вони не пишуть про глобальні кліматичні зміни, що загрожують планеті, та екологічні проблеми.

Активісти блокували під’їзні шляхи до друкарень за допомогою автомобілів, обвішаних транспарантами з гаслами: “Свободу правді!” і “Біженців тут вітають”. Вони також виставили на дорогах загородження, що заважали проїзду транспорту.

Деякі демонстранти прикували себе ланцюгами до спеціально побудованих бамбукових “башт”.

У цілому правоохоронці затримали 80 активістів.

Акція проходила в суботу, перешкодивши поширенню суботніх газет.

Інцидент вже засудив британський прем’єр-міністр Борис Джонсон.

“Вільна преса життєво важлива для того, щоб змусити уряд та інші впливові установи звітувати з питань, які мають вирішальне значення для майбутнього нашої країни, включно з боротьбою зі змінами клімату. Абсолютно неприпустимо намагатися таким чином обмежити доступ громадськості до новин”, – наголосив він у Twitter.

У редакціях видань також засудили протести як “атаку на всю вільну пресу”.

ДОВІДКА. Extinction Rebellion – соціально-політичний рух, який використовує методи ненасильницької боротьби, щоб виступати проти кліматичних змін, втрати біорізноманіття та ризику соціально-екологічного колапсу. Рух було засновано у Великій Британії в травні 2018 року.