Британський бізнесмен, який раніше працював у МІ-6 (службі зовнішньополітичної розвідки Великої Британії), перебуває під слідством за звинуваченням у продажу інформації шпигунам із Китаю.

Про це повідомляє агентство ВВС з посиланням на представника британського уряду.

Фрейзер Кемерон, який очолює аналітичний центр ЄС-Азія, підозрюється в передачі конфіденційної інформації про Євросоюз двом шпигунам, які нібито видавали себе за брюссельських журналістів.

Стверджується, що він обміняв інформацію на тисячі євро.

Сам Кемерон у коментарі британським ЗМІ назвав звинувачення “сміхотворними”.

Бізнесмен, який пропрацював у британській секретній розвідувальній службі з 1976 по 1991 роки, запевняє, що у нього немає доступу до “секретної або конфіденційної інформації”.

Кемерон, який також працював у Міністерстві закордонних справ Британії і в Європейській комісії, повідомив виданню Politico, що звинувачення “безпідставні”. Він зазначив, що має “широке коло контактів із Китаєм” в рамках роботи в Центрі ЄС-Азія.

Високопоставлений чиновник британського уряду, який попросив не озвучувати його ім’я, повідомив агентству ВВС, що розслідування було тривалис і проводилося спільно з бельгійською розвідкою.

За його словами, в останні місяці стався прорив.

У службі державної безпеки Бельгії в свою чергу заявили, що передбачувані дії Кемерона становлять “явну загрозу для європейських інститутів”, що базуються в Брюсселі.