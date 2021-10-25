У Великій Британії можуть зробити обов'язковим щеплення проти COVID-19 для медиків.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Міністр охорони здоров’я та соціального забезпечення Саджид Джавід у ранковому шоу BBC Breakfast заявив, що Національна служба охорони здоров’я Англії (NHS) отримає додаткові 5,9 мільярда фунтів стерлінгів.

Відповідаючи на запитання, чи планує він зробити обов’язковим для співробітників NHS подвійну вакцинацію проти COVID-19, він сказав, що міністри “ще не ухвалили остаточне рішення” після консультацій з цього питання, але додав: “Якщо ви спитаєте мене, чи це те, що я маю намір зробити, то відповім – так”.

Саджид Джавід нагадав, що є низка країн Європи, де зробили обов’язкові щеплення для медперсоналу.

У Великій Британії щеплення проти коронавірусу вже є обов’язковим для персоналу у сфері догляду. Завдяки цій вимозі рівень вакцинації у країні зріс.

У неділю у країні зафіксували ще 39 962 випадки коронавірусу, а також 72 смерті.

За даними уряду, загалом було підтверджено понад 8,7 мільйона випадків коронавірусу і понад 139 000 людей померли.

При цьому 86% жителів Великої Британії віком від 12 років отримали першу дозу вакцини від коронавірусу, а 79% отримали другу.