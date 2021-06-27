У Британії на автобусній зупинці знайшли секретні документи про есмінець Defender

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.
В одному пакеті документів обговорюється можлива реакція Росії на прохід 23 червня корабля через українські води біля берегів Криму. В іншому пакеті докладно описується план можливої військової присутності Великої Британії в Афганістані після завершення там операції НАТО під керівництвом США.
Представник міністерства оборони повідомив, що один із службовців повідомив про втрату конфіденційних оборонних документів. Уряд Британії розпочав розслідування інциденту.
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BBC пише, що документи про есмінець HMS Defender показують, що місія, описана міноборони як “мирний прохід через українські територіальні води”, була проведена в очікуванні того, що Росія може відповісти агресивно.
23 червня, російські військові заявили, що відкрили вогонь по курсу британського есмінця Defender поблизу мису Фіолент (анексований Крим).
У російському міноборони заявляють, що британський есмінець начебто зайшов у територіальні води РФ. Його “попередили про застосування зброї у разі порушення державного кордону Російської Федерації”, але екіпаж начебто не зреагував.
За попередніми даними, о 12:06 і 12:08 прикордонний сторожовий корабель відкрив попереджувальний вогонь. О 12:19 літак Су-24М виконав попереджувальне бомбометання, випустивши 4 осколково-фугасних авіаційних бомби ОФАБ-250 по курсу руху есмінця.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на інцидент з британським есмінцем поблизу анексованого Криму. Зокрема, міністр зазначив, що інцидент з обстрілом британського корабля – це наочний приклад української позиції.
- Міністерство оборони Великої Британії заявило, що російські військові не відкривали попереджувальний вогонь по курсу британського есмінцю поблизу анексованого Криму.
- Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що есмінець HMS Defender рухався міжнародно визнаним коридором. Росіяни за ним стежили.
- Кореспондент BBC News Джонатан Біл був на британському есмінці Defender під час інциденту з російськими військовими, які заявили про обстріл через нібито “вторгнення у територіальні води РФ”. Він опублікував відео.