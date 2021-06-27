У Британії на автобусній зупинці знайшли секретні документи про есмінець Defender

Секретні документи міністерства оборони Великої Британії, що містять детальну інформацію про есмінець HMS Defender та британські збройні сили, були знайдені на автобусній зупинці в графстві Кент.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

В одному пакеті документів обговорюється можлива реакція Росії на прохід 23 червня корабля через українські води біля берегів Криму. В іншому пакеті докладно описується план можливої військової присутності Великої Британії в Афганістані після завершення там операції НАТО під керівництвом США.

Представник міністерства оборони повідомив, що один із службовців повідомив про втрату конфіденційних оборонних документів. Уряд Британії розпочав розслідування інциденту.

BBC пише, що документи про есмінець HMS Defender показують, що місія, описана міноборони як “мирний прохід через українські територіальні води”, була проведена в очікуванні того, що Росія може відповісти агресивно.