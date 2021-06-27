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У Британії на автобусній зупинці знайшли секретні документи про есмінець Defender

Секретні документи міністерства оборони Великої Британії, що містять детальну інформацію про есмінець HMS Defender та британські збройні сили, були знайдені на автобусній зупинці в графстві Кент.

Неділя, 27 червня 2021, 13:49

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

В одному пакеті документів обговорюється можлива реакція Росії на прохід 23 червня корабля через українські води біля берегів Криму. В іншому пакеті докладно описується план можливої військової присутності Великої Британії в Афганістані після завершення там операції НАТО під керівництвом США.

Представник міністерства оборони повідомив, що один із службовців повідомив про втрату конфіденційних оборонних документів. Уряд Британії розпочав розслідування інциденту.

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BBC пише, що документи про есмінець HMS Defender показують, що місія, описана міноборони як “мирний прохід через українські територіальні води”, була проведена в очікуванні того, що Росія може відповісти агресивно.

23 червня, російські військові заявили, що відкрили вогонь по курсу британського есмінця Defender поблизу мису Фіолент (анексований Крим).

У російському міноборони заявляють, що британський есмінець начебто зайшов у територіальні води РФ. Його “попередили про застосування зброї у разі порушення державного кордону Російської Федерації”, але екіпаж начебто не зреагував.

За попередніми даними, о 12:06 і 12:08 прикордонний сторожовий корабель відкрив попереджувальний вогонь. О 12:19 літак Су-24М виконав попереджувальне бомбометання, випустивши 4 осколково-фугасних авіаційних бомби ОФАБ-250 по курсу руху есмінця.

  • Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на інцидент з британським есмінцем поблизу анексованого Криму. Зокрема, міністр зазначив, що інцидент з обстрілом британського корабля – це наочний приклад української позиції.
  • Міністерство оборони Великої Британії заявило, що російські військові не відкривали попереджувальний вогонь по курсу британського есмінцю поблизу анексованого Криму.
  • Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що есмінець HMS Defender рухався міжнародно визнаним коридором. Росіяни за ним стежили.
  • Кореспондент BBC News Джонатан Біл був на британському есмінці Defender під час інциденту з російськими військовими, які заявили про обстріл через нібито “вторгнення у територіальні води РФ”. Він опублікував відео.
Теги: Defender, Велика Британія, есмінець

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