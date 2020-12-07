На острові Уайт у Великобританії помітили черговий загадковий моноліт — через кілька днів після того, як аналогічні об'єкти були виявлені в США і Румунії.

Про це повідомляє Sky News.

Черговий блискучий об’єкт виявив 29-річний британець Том Данфорд, який вигулював собаку зі своєю нареченою і сестрою о 7:30 ранку в неділю. Він помітив загадковий дзеркальний об’єкт на острові Комптон-Біч.

“Ми спустилися по сходах і приблизно в 100 ярдів від нас побачили це велике відображення сонця. Останнім часом я знав про всі історії про моноліти, тому відразу впізнав його”, – розповів він Sky News.

За словами Данфорда, конструкція, виявлена ​​на острові Уайт, була близько 10 футів висотою.

“Людина, яка помістила це туди, знає, що робить. Це дійсно вражає. Це хтось розігрує нас, я не вірю ні в одну з теорій змови”, – каже чоловік.

Як повідомляє Sky News, поява нового моноліту викликала справжній переполох на острові, все більше людей приходять на нього подивитися.

“Коли ми повернулися приблизно через півгодини, навколо нього товпилося ще більше собаківників – ймовірно, близько дюжини. Сьогодні до нього з’їхалося чимало людей”, – говорить Данфорд.

Хто встановив об’єкт – поки не зрозуміло.