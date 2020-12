Про це повідомляє Channel 4.

Таким чином творці ролика хочуть показати, наскільки стало легко підробити інформацію, і що іноді не варто довіряти навіть власним очам.

Зазвичай королева звертається до підданих на BBC і ITV, але цього року Channel 4 покаже свою версію “привітання”.

Так, у фейковому зверненні “королева” говорить, яким непростим був рік, і що найцінніше, що є у кожного з нас, – це сім’я. Вона з сумом згадає від’їзд принца Гаррі і Меган Маркл і скандал навколо принца Ендрю. Крім того, в кінці “королева” станцює на столі, тим самим в черговий раз підтвердивши фейковість відео.

За допомогою технології Deepfake зазвичай створюють переконливий, але повністю вигаданий відеоконтент і часто використовють це для поширення дезінформації.

