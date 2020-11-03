Чоловік з Британії, клієнт букмекера Betfair, поставив 1 млн фунтів (1,29 млн) на перемогу кандидата від Демократичної партії Джо Байдена на виборах президента США.

Про це повідомляє CNN Business.

Це найбільша ставка на перемогу політика.

Раніше, в 2016 році, клієнт Betfair поставив 555 тис. фунтів на перемогу на виборах президента республіканця Дональда Трампа.

Якщо Байден виграє на виборах, то британець заробить 1,54 млн фунтів (понад 1,98 млн, з урахуванням суми ставки).

Букмекери розповіли, що ставки на результати виборів стали популярними через те, що немає спортивних змагань у зв’язку з пандемією коронавірусу. Наприклад, в лютому, після праймеріз в Нью-Гемпширі, коефіцієнт ставки на номінацію Байдена досягав 100.

На території США робити такі ставки заборонено. Таку постанову видав Верховний суд в 2018 році.

За оцінкою букмекерів, шанси Байдена на перемогу – 65%, а шанси Трампа – 35%. Це трохи кращі шанси для Трампа, ніж шанси 2 до 1 на минулому тижні.

Нагадаємо, вибори президента США відбудуться у вівторок, 3 листопада.

Згідно з національними опитуваннями, кандидат в президенти США від Демократичної партії Джо Байден випереджає кандидата від Республіканської партії та нинішнього президента США Дональда Трампа на 7 – 8%. У деяких ключових і тих, що вагаються штатах, цей розрив удвічі менший. Саме такі штати будуть визначати результат голосування за допомогою Колегії виборників.