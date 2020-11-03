Про це повідомляє CNN Business.
Це найбільша ставка на перемогу політика.
Раніше, в 2016 році, клієнт Betfair поставив 555 тис. фунтів на перемогу на виборах президента республіканця Дональда Трампа.
Якщо Байден виграє на виборах, то британець заробить 1,54 млн фунтів (понад 1,98 млн, з урахуванням суми ставки).
Букмекери розповіли, що ставки на результати виборів стали популярними через те, що немає спортивних змагань у зв’язку з пандемією коронавірусу. Наприклад, в лютому, після праймеріз в Нью-Гемпширі, коефіцієнт ставки на номінацію Байдена досягав 100.
На території США робити такі ставки заборонено. Таку постанову видав Верховний суд в 2018 році.
За оцінкою букмекерів, шанси Байдена на перемогу – 65%, а шанси Трампа – 35%. Це трохи кращі шанси для Трампа, ніж шанси 2 до 1 на минулому тижні.
Нагадаємо, вибори президента США відбудуться у вівторок, 3 листопада.
Згідно з національними опитуваннями, кандидат в президенти США від Демократичної партії Джо Байден випереджає кандидата від Республіканської партії та нинішнього президента США Дональда Трампа на 7 – 8%. У деяких ключових і тих, що вагаються штатах, цей розрив удвічі менший. Саме такі штати будуть визначати результат голосування за допомогою Колегії виборників.
- 23 жовтня відбувся третій, фінальний, раунд дебатів між кандидатами в президенти США Дональдом Трампом і Джо Байденом. Про що розмовляли кандидати — читайте у матеріалі.
- Дебати вже встигли назвати конструктивними і підрахувати, що перемогу на них здобув Байден.