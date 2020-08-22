Окуляри відомого індійського політичного діяча Махатми Ганді були продані на аукціоні у Великій Британії за 260 тисяч фунтів стерлінгів (або ж понад 340 тисяч доларів).

Про це повідомляє британське агентство ВВС.

Торги були організовані аукціонним домом East Bristol Auctions і тривали всього 6 хвилин.

Круглі окуляри в позолоченій оправі були виявлені в липні в поштовій скриньці аукціонного дому.

Чоловікові, який їх залишив, окуляри подарував дядько, котрий особисто отримав цю річ від Ганді в Південній Африці в 1910-1930-х роках, повідомляє телеканал Sky News.

Згодом даний аксесуар передавався в родині з покоління в покоління. Однак його власник не очікував виручити за окуляри велику суму. Чоловік поклав окуляри в конверт і просто залишив їх у поштовій скриньці аукціонного дому з запискою: “Ці окуляри належали Ганді, зателефонуйте мені”.

Він навіть запропонував просто “викинути їх, якщо вони не знадобляться”.

В East Bristol Auctions спочатку оцінили їх у приблизно 15 тисяч фунтів стерлінгів. Кінцева вартість перевищила цю суму в 17 разів.

В аукціонному домі назвали це рекордом і “феноменальним результатом”, а також знахідкою, “що має міжнародне історичне значення”.

ДОВІДКА. Махатма Ганді – індійський політичний і громадський діяч, один із керівників та ідеологів руху за незалежність Індії від Великої Британії. Його філософія ненасилля (сатьяграха) вплинула на рух прихильників мирних змін. Відома і його непримиренна боротьба з кастовою нерівністю.