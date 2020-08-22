Про це повідомляє британське агентство ВВС.
Торги були організовані аукціонним домом East Bristol Auctions і тривали всього 6 хвилин.
Круглі окуляри в позолоченій оправі були виявлені в липні в поштовій скриньці аукціонного дому.
Чоловікові, який їх залишив, окуляри подарував дядько, котрий особисто отримав цю річ від Ганді в Південній Африці в 1910-1930-х роках, повідомляє телеканал Sky News.
Згодом даний аксесуар передавався в родині з покоління в покоління. Однак його власник не очікував виручити за окуляри велику суму. Чоловік поклав окуляри в конверт і просто залишив їх у поштовій скриньці аукціонного дому з запискою: “Ці окуляри належали Ганді, зателефонуйте мені”.
Він навіть запропонував просто “викинути їх, якщо вони не знадобляться”.
В East Bristol Auctions спочатку оцінили їх у приблизно 15 тисяч фунтів стерлінгів. Кінцева вартість перевищила цю суму в 17 разів.
В аукціонному домі назвали це рекордом і “феноменальним результатом”, а також знахідкою, “що має міжнародне історичне значення”.
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ДОВІДКА. Махатма Ганді – індійський політичний і громадський діяч, один із керівників та ідеологів руху за незалежність Індії від Великої Британії. Його філософія ненасилля (сатьяграха) вплинула на рух прихильників мирних змін. Відома і його непримиренна боротьба з кастовою нерівністю.
- Кросівки відомого американського баскетболіста, колишнього гравця НБА Майкла Джордана були продані на аукціоні за рекордні $615 тисяч.