Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив про початок загальнонаціональної кампанії "Покращуй здоров'я", спрямованої на боротьбу з ожирінням. При цьому він сказав, що раніше був "занадто товстим".

Про це повідомляє CNN.

Після того як Джонсон переміг коронавірус, він заявив, що має зайву вагу, яка, можливо, і стала причиною ускладнень під час лікування коронавірусу. Як відомо, Джонсон важко переніс захворювання і тривалий час перебував у реанімації.

“Я завжди хотів схуднути, цілу вічність … Я думаю, що багато людей хотіли б. Особисто я борюся зі своєю зайвою вагою”, – сказав Джонсон.

Після того як очільник британського уряду повністю видужав, тепер кожен день він починає з пробіжки разом зі своєю собакою Ділінь.

“Я переживаю, що наша чудова країна, якщо порівнювати з іншими європейськими країнами, має проблему – ми значно товстіші, ніж більшість інших. Крім мальтійців з деяких причин. Це проблема”, – заявив Джонсон.

Стратегія “Покращуй здоров’я”

Згідно з урядовими даними, 63% дорослих британців мають надлишкову вагу. Половина з них страждає від ожиріння.

Також в уряді зазначили, що кожна п’ята дитина у віці 10-11 років живе з ожирінням, причому діти, які живуть в неблагополучних районах, в два рази частіше страждають через проблеми, пов’язані із зайвою вагою.

“За останні кілька місяців ми бачили, що надмірна вага або життя з ожирінням ставить вас під загрозу смерті від Covid-19 … Надлишок жирової тканини негативно впливає на життєво важливі органи, такі як серце, легені та печінку”, – сказано в програмі уряду .

Кампанія по боротьбі з ожирінням заохотить тих, хто має надлишкову вагу, скинути 2,5 кг.

Основні пропозиції програми “Покращуй здоров’я”

заборона реклами газованих напоїв і їжі з високим вмістом жирів, солі і вуглеводів після 21:00;

обов’язкове зазначення в меню ресторанів і барів кількості калорій напроти кожної страви і напою, зокрема алкогольного;

заборона акцій “купи один – отримай другий у подарунок” на шкідливу їжу.

У Національній службі охорони здоров’я Великобританії заявили, що більше 8% пацієнтів з COVID-19 в критичному стані мають ожиріння. В середньому цей показник становить 2,9%.

27 березня стало відомо, що прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заразився коронавірусом. 5 квітня Джонсон був госпіталізований, 6 квітня його перевели був переведений в реанімацію після того, як його стан погіршився.

Після цього Джонсон провів дві ночі у відділенні інтенсивної терапії і йому стало краще.