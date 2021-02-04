Британські вчені почали дослідження імунних відповідей при поєднанні доз вакцин проти коронавірусу COVID-19, розроблених Оксфордським університетом та британсько-шведською фармацевтичною компанією AstraZeneca, а також американською Pfizer.

Про це повідомляє Reuters.

Британські вчені, які брали участь в дослідженні, заявили, що дані про вакцинацію людей двома різними типами вакцини проти коронавірусу можуть допомогти зрозуміти, чи можна проводити вакцинацію з більшою гнучкістю по всьому світу.

Очікується, що перші дані про імунні відповіді будуть отримані приблизно в червні.

В ході випробування будуть вивчені імунні відповіді на первинну дозу вакцини Pfizer з наступною ревакцинацією вакцини AstraZeneca, а також навпаки, з інтервалами в 4 і 12 тижнів. Очікується, що в дослідженні візьмуть участь і вакцин інших виробників, коли їх затвердять регулятори.

Набір учасників для експерименту почнеться в четвер, в ньому братимуть участь понад 800 добровольців. Дослідження стосується людей старше 50 років, які можуть бути схильні до вищого ризику, ніж молоді люди, і ще не були вакциновані.