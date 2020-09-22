Влада Британії прийняла рішення посилити карантинні обмеження в країні у зв'язку з другою хвилею спалаху коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє Reuters.

Про відповідне рішення і його деталі прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон повідомить у вівторок, 22 вересня.

Очікується, що він закличе британців повернутися по можливості до роботи з дому, щоб стримати поширення коронавірусу.

Згідно з новими карантинним обмеженням, для роботи ресторанного бізнесу буде встановлено нові правила функціонування. Розважальні заклади повинні будуть закриватися до 22:00 починаючи з четверга.

Джонсон зазначив, що якщо не ввести карантинні обмеження зараз, то, можливо, доведеться вводити більш жорсткі обмеження в найближчому майбутньому.

Як відомо, Джонсон вже не раз заявляв про те, що не хотів би повторного локдауна в країні. Можливо, його введуть тільки в окремих регіонах країни, де фіксують рекордну кількість нових випадків інфікування, госпіталізацій або смертей внаслідок зараження коронавірусом.

На сьогоднішній день рівень смертності внаслідок зараження коронавірусом в Британії – найвищий в Європі.