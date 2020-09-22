Про це повідомляє Reuters.
Про відповідне рішення і його деталі прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон повідомить у вівторок, 22 вересня.
Очікується, що він закличе британців повернутися по можливості до роботи з дому, щоб стримати поширення коронавірусу.
Згідно з новими карантинним обмеженням, для роботи ресторанного бізнесу буде встановлено нові правила функціонування. Розважальні заклади повинні будуть закриватися до 22:00 починаючи з четверга.
Джонсон зазначив, що якщо не ввести карантинні обмеження зараз, то, можливо, доведеться вводити більш жорсткі обмеження в найближчому майбутньому.
Як відомо, Джонсон вже не раз заявляв про те, що не хотів би повторного локдауна в країні. Можливо, його введуть тільки в окремих регіонах країни, де фіксують рекордну кількість нових випадків інфікування, госпіталізацій або смертей внаслідок зараження коронавірусом.
На сьогоднішній день рівень смертності внаслідок зараження коронавірусом в Британії – найвищий в Європі.
- Напередодні уряд Великої Британії заявив, що громадянам, які відмовляться, або порушать самоізоляцію, будуть загрожувати штрафи від 1 до 10 тис. фунтів стерлінгів (від 36 тис. грн до 363 тис. грн).