У Британії успішно випробували перший в світі "парамедичний реактивний костюм", який допоможе швидко добиратися до пацієнтів, що потребують допомоги.

Про це повідомляє CNN.

Випробування проводилися в Національному парку Lake District (Озерний край) на північному заході країни. Костюм тестував Річард Браунінг, який є його творцем і засновником компанії-розробника.

Зазначається, що при використанні реактивного костюма потужністю 1050 кінських сил 25-хвилинна шлях був скорочений до всього 90 секунд.

“Ми думаємо, що ця технологія може дозволити нашій команді досягти деяких пацієнтів набагато швидше, ніж будь-коли раніше. У багатьох випадках це полегшило б страждання пацієнта. У деяких випадках це врятувало б їх життя”, – зазначив операційний директор служби швидкої медичної допомоги Great North (GNAAS) Енді Моусон.