Про це повідомляє CNN.
Випробування проводилися в Національному парку Lake District (Озерний край) на північному заході країни. Костюм тестував Річард Браунінг, який є його творцем і засновником компанії-розробника.
Зазначається, що при використанні реактивного костюма потужністю 1050 кінських сил 25-хвилинна шлях був скорочений до всього 90 секунд.
“Ми думаємо, що ця технологія може дозволити нашій команді досягти деяких пацієнтів набагато швидше, ніж будь-коли раніше. У багатьох випадках це полегшило б страждання пацієнта. У деяких випадках це врятувало б їх життя”, – зазначив операційний директор служби швидкої медичної допомоги Great North (GNAAS) Енді Моусон.
- Раніше ізраїльська компанія Elbit Systems протестувала новий метод ліквідації пожеж за допомогою авіації.