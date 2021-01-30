У графстві Ессекс (Велика Британія) помер найвищий у світі собака – німецький дог Фредді. Йому було 8,5 років.

Про це повідомляється на сайті Книги рекордів Гіннеса.

Рекорд Фредді був зафіксований у 2016 році.

Висота пса від лап до холки становила 103,5 см (1 метр 3,5 сантиметра), а при стійці на задніх лапах – 2 метри 26 сантиметрів.

Для порівняння, зріст відомого баскетболіста Шакіла О’Ніла становить 216 см, а Леброна Джеймса – 206 см.

За словами власниці пса Клер Стоунмен, Фредді був маленьким цуценям після народження, і вона й гадки не мала, що він виросте до таких розмірів.

“Я й подумати не могла, що він виросте таким великим”, – розповіла жінка.

Вона відзначила, що спустошена смертю свого улюбленця.

“Він був моїм життям. Сенсом існування. Моєю радістю. Моїм роздратуванням. Моїм щастям і смутком. Він був моїм улюбленим догом. Моїм єдиним на мільйон, і його любив увесь світ”, – заявила Стоунмен.

За всю історію Книги рекордів Гіннеса найвищим псом був Зевс зі штату Мічиган (США). Його висота від лап до холки становила 111,8 сантиметра. Той рекорд зафіксували у 2011 році.