У Великій Британії як мінімум на два тижні відклали новий етап пом'якшення карантинних обмежень через зростання кількості нових випадків коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє британське агентство ВВС.

Відповідне оголошення зробив прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон.

Новий етап послаблення карантину повинен був стартувати завтра, 1 серпня. Джонсон повідомив, що відкладає даний крок.

“У суботу, 1 серпня, ми сподівалися знову відкрити ряд об’єктів з підвищеним ризиком, які залишалися зачиненими… Ми відкладаємо ці зміни як мінімум на два тижні. Я знаю, що кроки, які ми робимо, будуть справжнім ударом для багатьох людей… Я дуже, дуже шкодую про це, але ми просто не можемо ризикувати”, – наголосив Джонсон, якого цитує агентство Reuters.

У країні з суботи планувалося відкрити казино, боулінг і катки. Але тепер влада не зробить цього як мінімум до 15 серпня.

Також поки не будуть дозволені виступи в закритих приміщеннях, присутність великої кількості людей на спортивних заходах і в конференц-центрах, а також весілля до 30 осіб.

Крім того, з 8 серпня в країні введуть обов’язковий масковий режим у всіх закритих громадських просторах (наприклад, в кінотеатрах, місцях богослужінь, музеях і художніх галереях).

Захисні маски досі були обов’язкові в громадському транспорті, а також в магазинах, банках і аеропортах.

Згідно з даними Міністерства охорони здоров’я Великої Британії, за останню добу в країні зафіксовано 880 нових випадків зараження коронавірусом і 120 летальних випадків.

Згідно з даними ресурсу Worldometer, з початку епідемії в країні захворіло понад 303 тисяч осіб (в тому числі і сам Борис Джонсон), понад 46 тисяч померли.