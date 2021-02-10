У Британії виявили ще дві мутації COVID-19

Британські фахівці ідентифікували на території країни ще дві нові мутації коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Один з нових штамів коронавірусу вперше був виявлений в місті Бристоль. Вчені позначили його як “тривожний”. Інший варіант COVID-19 знайшли в Ліверпулі. Він наразі перебуває на етапі “дослідження” експертами Консультативної групи.

Обидва нових варіанта мають мутацію E484K, яка виникає у так званих “шипах” коронавірусу. Такі ж зміни вчені раніше бачили у штамах з ПАР і Бразилії.

Служба охорони здоров’я Англії зафіксувала 76 випадків зараження новими варіантами коронавірусу. В відомстві впевнені, що наявні вакцини подіють на них.

Британські вчені почали дослідження імунних відповідей при поєднанні доз вакцин проти коронавірусу COVID-19, розроблених Оксфордським університетом та британсько-шведською фармацевтичною компанією AstraZeneca, а також американською Pfizer.