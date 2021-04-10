У Британії вшанують пам'ять принца Філіпа серією збройових салютів

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.
Батареї салютів будуть здійснювати 41 залп за один постріл кожну хвилину з 12:00 за місцевим часом (14:00 за Києвом) в таких містах, як Лондон, Единбург, Кардіфф і Белфаст.
Кораблі Королівського флоту в морі, в тому числі HMS Diamond і HMS Montrose, також будуть салютувати на честь герцога, який служив військово-морським офіцером під час Другої світової війни і займав посаду лорда-адмірала.
Церемонія збройових залпів буде транслюватися в Інтернеті і по телебаченню.
Подібні збройові салюти були зроблені в ознаменування смерті королеви Вікторії в 1901 році і Вінстона Черчілля в 1965 році.
Крім того, Австралійська федеральна гвардія вже справила біля будівлі парламенту країни збройовий салют з 41 пострілу в пам’ять про принца Філіпа. Таким же чином армія Нової Зеландії віддасть данину поваги в неділю на мисі Джернінгем в Веллінгтоні.
23 лютого стало відомо, що чоловік королеви Великої Британії Єлизавети II принц Філіп підхопив інфекцію.
Філіп був госпіталізований в лікарню короля Едуарда VII в Лондоні 16 лютого. У березні його перевели в лікарню Святого Варфоломія – спеціалізовану високотехнологічну лікарню – для операції, яка пов’язана з “уже наявним серцевим захворюванням”.
Потім його перевели назад в лікарню короля Едуарда VII, з якої сьогодні, 16 березня, і виписали.
- Зазначається, що це було найдовше перебування принца в лікарні. Після виписки Філіп повернувся до Віндзорського замку.
- Там він і помер 9 квітня. Детальніше про смерть принца Філіпа – у матеріалі.
- #Букви зібрали знакові фото, які розповідають про життєвий шлях герцога Единбурзького.