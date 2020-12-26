У Британії вже вакцинували проти коронавірусу понад 600 тис. осіб

У період з 8 по 20 грудня Великобританія вже вакциновано проти коронавірусу 616 933 громадян.

Про це повідомили в уряді країни.

Зокрема, в Англії вакцинували 521 594 чоловік, в Шотландії – 56 676, в Уельсі – 22 595 і в Північній Ірландії – 16 068.

Відповідно до рекомендацій Об’єднаного комітету по вакцинації та імунізації (JCVI) вакцини вводили мешканцям будинків для людей похилого віку, особам у віці 80 років і старше, а також медичному та соціальному персоналу в більш ніж 500 пунктах вакцинації по всій Великобританії.

“Це тільки початок, і ми постійно розширюємо нашу програму вакцинації, щоб допомогти всім повернутися до нормального життя в майбутньому”, – зазначив секретар охорони здоров’я та соціального захисту Метт Хенкок.