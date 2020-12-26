Covid-19 Україна

оновлено 26.12.2020 о 09:02

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У Британії вже вакцинували проти коронавірусу понад 600 тис. осіб

У період з 8 по 20 грудня Великобританія вже вакциновано проти коронавірусу 616 933 громадян.

Субота, 26 грудня 2020, 09:42

Про це повідомили в уряді країни.

Зокрема, в Англії вакцинували 521 594 чоловік, в Шотландії – 56 676, в Уельсі – 22 595 і в Північній Ірландії – 16 068.

Відповідно до рекомендацій Об’єднаного комітету по вакцинації та імунізації (JCVI) вакцини вводили мешканцям будинків для людей похилого віку, особам у віці 80 років і старше, а також медичному та соціальному персоналу в більш ніж 500 пунктах вакцинації по всій Великобританії.

“Це тільки початок, і ми постійно розширюємо нашу програму вакцинації, щоб допомогти всім повернутися до нормального життя в майбутньому”, – зазначив секретар охорони здоров’я та соціального захисту Метт Хенкок.

  • Раніше стало відомо, що, ряд країн Європи вводять або розглядають можливість введення обмежень на сполучення з Великою Британією через виявлений там новий штам коронавірусу COVID-19. Він поширюється швидше від своєї попередньої версії. При цьому вчені не вважають, що він більш смертоносний. У нещодавній заяві прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон зазначив з посиланням на наукових радників, що новий штам може бути на 70% заразнішим. Поки немає доказів, що новий штам буде стійкий до вакцин.
  • Також уряди Польщі, Чехії та Гонконгу слідом за рядом європейських країн прийняли рішення призупинити авіасполучення з Великобританією.
Теги: Британія, Британія, вакцина проти коронавірусу, вакцинація

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